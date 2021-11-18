Украина и НАТО станут темами встречи Путина и Байдена

В повестке запланированных контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут темы Украины и НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является крайне провокационными действиями вооруженных сил НАТО, стран НАТО у наших границ», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что действия НАТО вызывают обеспокоенность и заставляют Москву думать о принятии адекватных мер.