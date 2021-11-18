Украина и НАТО станут темами встречи Путина и Байдена
В повестке запланированных контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут темы Украины и НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является крайне провокационными действиями вооруженных сил НАТО, стран НАТО у наших границ», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что действия НАТО вызывают обеспокоенность и заставляют Москву думать о принятии адекватных мер.
Пресс-секретарь президента отметил, что для первых переговоров предпочтительным является видеоформат. Главы государств пока не приняли окончательное решение по поводу формата первой встречи, подчеркнул спикер Кремля.
Ранее Песков сообщил, что первые переговоры могут пройти уже до Нового года.
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