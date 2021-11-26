Байден заявил о намерении переговоров с Путиным и Зеленским

Президент США заявил о высокой вероятности переговоров со своими коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

CNN: США планируют отправку военных советников на Украину

«Со всей вероятностью», - сказал Байден, отвечая на вопрос о планируемых контактах с коллегами.

Ранее Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией существует. Отношения между Украиной и РФ обострились после публикации The Washington Post в конце октября о «возобновлении наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир ЗеленскийДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры