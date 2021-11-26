Байден заявил о намерении переговоров с Путиным и Зеленским
Президент США заявил о высокой вероятности переговоров со своими коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
«Со всей вероятностью», - сказал Байден, отвечая на вопрос о планируемых контактах с коллегами.
Ранее Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией существует. Отношения между Украиной и РФ обострились после публикации The Washington Post в конце октября о «возобновлении наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».
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