Байден заявил о намерении переговоров с Путиным и Зеленским

«Со всей вероятностью», - сказал Байден, отвечая на вопрос о планируемых контактах с коллегами.

Ранее Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией существует. Отношения между Украиной и РФ обострились после публикации The Washington Post в конце октября о «возобновлении наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».

