Обыкновенный нацизм. Россия призывает украинских националистов сдаться, Запад закрывает глаза

Запад использует нацизм на Украине как инструмент в борьбе с Россией, которая пытается спасти от него мир.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «укронацистов» сложить оружие. В противном случае пригрозил карательными мерами. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

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«Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдет до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», - написал Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что силовики республики «работают четко, слаженно и оперативно» на Украине благодаря опыту, годами накопленному в сложнейших спецоперациях.

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«Ну а что касается членов националистических формирований, тут все более чем понятно. Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины - бег без оглядки. К счастью для нас, данная тактика в последнее время не дает ожидаемого результата», - подчеркнул Кадыров.

Американская журналистка Лара Логан, которая пишет о военных событиях уже 35 лет, заявила, что западные СМИ сообщают дезинформацию о ситуации на Украине. Прежде всего это касается умалчивания о фактах нацизма в стране, рассказала она в интервью телеканалу Real America's Voice.

«Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть [президента РФ] Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить», — приводит ее слова Газета.ru.

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Российский актер и кинорежиссер Игорь Угольников подчеркнул, что нацизм, с которым во время Второй мировой войны боролись «евреи и белорусы, казахи, таджики и узбеки», сейчас поощряется и используется «как оружие против русского народа». Он призвал остановить нацизм на Украине. Видеообращение актер записал в зале Славы Музея Победы в Москве. Угольников

«Позволив возродиться нацизму - мы предадим и память, и предков, и всё, что нам дорого», – заявил Угольников, напомнив, что его деда расстреляли нацисты в 1941 году.

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Президент России Владимир Путин ввел запрет на публикацию фото Гитлера и других нацистских преступников. В нашей стране контекст таких публикаций и меру наказания за них определяют суд и эксперты, пояснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» соавтор закона, депутат Госдумы Елена Ямпольская.

«Запрещены публикации фотографий Гитлера, при которых совершенно очевидно идет одобрение его деятельности и одобрение идеологии нацизма. Я с трудом представляю себе ситуацию, когда вы утром проснулись, и вам безумно захотелось опубликовать в Instagram фото Гитлера без всякого повода. Или когда человек идет в футболке, а на груди у него портрет Гитлера, естественно, если этим заинтересуются правоохранительные органы. Определять грань будет суд, а суд в таких случаях всегда назначает экспертизу», - пояснила Ямпольская.

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Россия не прекращает борьбу с нацизмом и на международном уровне. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о предстоящем проведении «международного антифашистского конгресса». Он должен состояться в рамках форума «Армия-2022», который запланирован на 15-21 августа 2022 года.

Как заявил глава Минобороны на селекторном совещании, конгресс призван объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в нынешнем мире.

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