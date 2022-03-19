Обыкновенный нацизм. Россия призывает украинских националистов сдаться, Запад закрывает глаза

«Ну а что касается членов националистических формирований, тут все более чем понятно. Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины - бег без оглядки. К счастью для нас, данная тактика в последнее время не дает ожидаемого результата», - подчеркнул Кадыров.

Американская журналистка Лара Логан, которая пишет о военных событиях уже 35 лет, заявила, что западные СМИ сообщают дезинформацию о ситуации на Украине. Прежде всего это касается умалчивания о фактах нацизма в стране, рассказала она в интервью телеканалу Real America's Voice.

«Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть [президента РФ] Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить», — приводит ее слова Газета.ru.