Лукашенко заявил о провале попытки возродить нацизм в Белоруссии

На этой неделе Лукашенко подписал указ о созыве шестого Всебелорусского народного собрания, передает RT. Предполагается, что на заседании в феврале будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития страны.



