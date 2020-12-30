Лукашенко заявил о провале попытки возродить нацизм в Белоруссии

Президент Украины Александр Лукашенко сообщил о провале попытки возродить нацизм в Белоруссии.

По его словам, этот удалось сделать, несмотря на вливания денег, иностранное участие в подготовке митингов, сообщает БелТА.

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На этой неделе Лукашенко подписал указ о созыве шестого Всебелорусского народного собрания, передает RT. Предполагается, что на заседании в феврале будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития страны.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НацизмАлександр Лукашенко
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