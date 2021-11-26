Шойгу: Обостряется ситуация с переписыванием истории Второй мировой войны

Ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом глава военного ведомства заявил на Седьмой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

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«Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом — это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Глава Минобороны подчеркнул, что для России эта война «всегда была, есть и останется Великой Отечественной», и работа по сохранению исторической памяти о Второй мировой идет в нынешних непростых условиях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаМинобороны РФСергей Шойгу
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