Шойгу: Обостряется ситуация с переписыванием истории Второй мировой войны
Ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом глава военного ведомства заявил на Седьмой межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».
«Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом — это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Глава Минобороны подчеркнул, что для России эта война «всегда была, есть и останется Великой Отечественной», и работа по сохранению исторической памяти о Второй мировой идет в нынешних непростых условиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru