Шойгу: Обостряется ситуация с переписыванием истории Второй мировой войны

«Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом — это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Глава Минобороны подчеркнул, что для России эта война «всегда была, есть и останется Великой Отечественной», и работа по сохранению исторической памяти о Второй мировой идет в нынешних непростых условиях.

