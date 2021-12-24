Захарова назвала Украину кузницей боевиков-неонацистов
Украина на сегодня превратилась в кузницу боевиков-неонацистов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. По её словам, Москва настоятельно призывает мировое сообщество не допустить повторения ошибок XX века.
Как отметила Захарова, «рассадником неонацизма» Украина стала после того, как Киев взял курс на фальсификацию и переписывание истории, а также «обеление фашизма». Ранее она также подчёркивала, что последователи нацистско-фашисткой идеологии в этой республике чувствуют свою полную безнаказанность и даже поддержку властей.
Представитель МИД РФ также предположила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, о чём, по её словам, свидетельствует увеличение расходов бюджета на военные цели на 20% - до почти 12 миллиардов долларов. По словам Захаровой, эти деньги предназначены для войны со своими гражданами.
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