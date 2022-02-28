Директор Музея Победы призвал к «суду над украинскими неонацистами»

«Восемь лет на Донбассе гибли люди, и что самое страшное, дети. Но многие западные политики это просто игнорировали. Да и в России — давайте уж честно — были те, кто предпочитал этого не замечать. Всем тем, кто и сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса быть свободными и жить, растить детей в безопасности — предлагаю освежить в памяти, а некоторым, возможно, и впервые ознакомиться с историей зарождения и распространения нацизма. И конечно — проявлениями, последствиями нацистской идеологии. <…> Позволив возродиться нацизму — мы предадим и память, и предков, и всё, что нам дорого. Я верю: наступит час, когда украинские неонацисты будут осуждены, как это было по итогам Второй мировой», — отметил Школьник, также занимающий пост замсекретаря Общественной палаты РФ.



Глава музея призвал вспомнить историю зарождения и распространения нацизма, отметив, что его возрождение станет предательством памяти предков.

