Директор Музея Победы призвал к «суду над украинскими неонацистами»
Директор Музея Победы Александр Школьник выразил надежду на осуждение «украинских неонацистов». Об этом он заявил в своем видеообращении.
Школьник указал на то, что 8 лет на Донбассе погибали люди, но «западные политики это игнорировали». По его словам, суд должен состоятся также, как это было «по итогам Второй мировой».
«Восемь лет на Донбассе гибли люди, и что самое страшное, дети. Но многие западные политики это просто игнорировали. Да и в России — давайте уж честно — были те, кто предпочитал этого не замечать. Всем тем, кто и сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса быть свободными и жить, растить детей в безопасности — предлагаю освежить в памяти, а некоторым, возможно, и впервые ознакомиться с историей зарождения и распространения нацизма. И конечно — проявлениями, последствиями нацистской идеологии. <…> Позволив возродиться нацизму — мы предадим и память, и предков, и всё, что нам дорого. Я верю: наступит час, когда украинские неонацисты будут осуждены, как это было по итогам Второй мировой», — отметил Школьник, также занимающий пост замсекретаря Общественной палаты РФ.
Глава музея призвал вспомнить историю зарождения и распространения нацизма, отметив, что его возрождение станет предательством памяти предков.
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