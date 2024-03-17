Общественное наблюдение: В России на выборах работают «мужественные люди»

В России работают общественные наблюдатели более чем из 100 стран. Пока они оценивают избирательный процесс в РФ, за границей его пытаются дискредитировать, считают в МИДе.



В России на выборах президента страны работают международные наблюдатели и эксперты из 129 стран. Об этом заявила глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Эти данные опубликованы в Telegram-канале ЦИК РФ.

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По официальной информации, аккредитацию Центризбиркома получили 706 международных наблюдателей из 106 стран.

При этом, по итогам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 224 эксперта из 51 страны также захотели ознакомиться с организацией выборов в России, отмечают в ЦИК.

По приглашению Общественной палаты в Россию прибыли еще 185 экспертов из 58 стран.

Таким образом, за ходом голосования на выборах президента страны наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран.

Все они работают на выборах в России третий день подряд.

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«Это мужественные люди, которые хотят знать, что на самом деле происходит в России, а не верить тому потоку лжи, который льется из западных СМИ», — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ к полудню 17 марта не выявили нарушений на выборах президента России. Об этом заявил глава миссии Ильхом Нематов.

«Нигде пока ничего не зафиксировали, каких-либо нарушений... Мы охватываем 28 регионов Российской Федерации», — подчеркнул Нематов.

Он также заявил, что голосование проходит «без каких-либо отклонений от законодательства России» в спокойной обстановке. Нематов отметил высокую оснащенность участков необходимыми техническими средствами и информационными материалами.

«Мы посетили ... три участка в Московской области, побывали, значит, в Калужской области, Рязанской области, Владимирской области… Все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне», — цитируют Нематова «Известия».

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По словам главы миссии, выводы о том, как проходило голосование по выборам президента РФ, наблюдатели направят в Центризбирком РФ в полдень 18 марта, когда уже состоится официальное оглашение предварительных итогов голосования.

В соответствии с данными на 09:28 мск 17 марта явка избирателей на выборы президента России составила 60%.

Одновременно за границей пытаются дискредитировать итоги выборов президента России. Так, поведение представителей посольства Великобритании опустилось до хулиганского уровня в попытках помешать провести избирательную кампанию в РФ. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Они опустились до вот такого низкопробного, ущербного - буквально на уровне хулиганов - поведения», - констатировала Захарова.

По ее словам, британские дипломаты начали публиковать в своих социальных сетях изображения бюллетеней и флага Украины, а также утверждали о «незаконности» выборов президента России в Крыму и новых регионах.

Наблюдатели отмечают прозрачность и законность процедуры выборов президента РФ. При этом в течение трех дней в регионах России, в том числе в столичных городах фиксируют противоправные действия: есть факты, когда бюллетени пытались портить, заливая их зеленкой, чтобы невозможно было определить выбор избирателя.

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Военный корреспондент Юрий Котенок во второй день выборов президента РФ призвал ужесточать наказание против провокаторов на избирательных участках в России.

«Кстати, чтобы действенно привлекать к ответственности тех, кто пытается совершать различные подрывные акты на избирательных участках, фактически пытаясь терроризировать избирательную систему России и влиять на волеизъявление её граждан, необходимо менять законодательство в сторону ужесточения. Если совершаешь подобный акт, то должен получать не смешные сроки (максимум, до 5 лет), а максимальное наказание по всей строгости», - отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что в течение двух дней выборов в 20 субъектах на 29 участках злоумышленники пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Всего насчитывается 214 испорченных бюллетеней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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