Общественное наблюдение: В России на выборах работают «мужественные люди»

По официальной информации, аккредитацию Центризбиркома получили 706 международных наблюдателей из 106 стран.

При этом, по итогам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 224 эксперта из 51 страны также захотели ознакомиться с организацией выборов в России, отмечают в ЦИК.

По приглашению Общественной палаты в Россию прибыли еще 185 экспертов из 58 стран.

Таким образом, за ходом голосования на выборах президента страны наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран.

Все они работают на выборах в России третий день подряд.