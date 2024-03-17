Общественное наблюдение: В России на выборах работают «мужественные люди»
В России работают общественные наблюдатели более чем из 100 стран. Пока они оценивают избирательный процесс в РФ, за границей его пытаются дискредитировать, считают в МИДе.
В России на выборах президента страны работают международные наблюдатели и эксперты из 129 стран. Об этом заявила глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Эти данные опубликованы в Telegram-канале ЦИК РФ.
По официальной информации, аккредитацию Центризбиркома получили 706 международных наблюдателей из 106 стран.
При этом, по итогам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 224 эксперта из 51 страны также захотели ознакомиться с организацией выборов в России, отмечают в ЦИК.
По приглашению Общественной палаты в Россию прибыли еще 185 экспертов из 58 стран.
Таким образом, за ходом голосования на выборах президента страны наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран.
Все они работают на выборах в России третий день подряд.
«Это мужественные люди, которые хотят знать, что на самом деле происходит в России, а не верить тому потоку лжи, который льется из западных СМИ», — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ к полудню 17 марта не выявили нарушений на выборах президента России. Об этом заявил глава миссии Ильхом Нематов.
«Нигде пока ничего не зафиксировали, каких-либо нарушений... Мы охватываем 28 регионов Российской Федерации», — подчеркнул Нематов.
Он также заявил, что голосование проходит «без каких-либо отклонений от законодательства России» в спокойной обстановке. Нематов отметил высокую оснащенность участков необходимыми техническими средствами и информационными материалами.
«Мы посетили ... три участка в Московской области, побывали, значит, в Калужской области, Рязанской области, Владимирской области… Все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне», — цитируют Нематова «Известия».
По словам главы миссии, выводы о том, как проходило голосование по выборам президента РФ, наблюдатели направят в Центризбирком РФ в полдень 18 марта, когда уже состоится официальное оглашение предварительных итогов голосования.
В соответствии с данными на 09:28 мск 17 марта явка избирателей на выборы президента России составила 60%.
Одновременно за границей пытаются дискредитировать итоги выборов президента России. Так, поведение представителей посольства Великобритании опустилось до хулиганского уровня в попытках помешать провести избирательную кампанию в РФ. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Они опустились до вот такого низкопробного, ущербного - буквально на уровне хулиганов - поведения», - констатировала Захарова.
По ее словам, британские дипломаты начали публиковать в своих социальных сетях изображения бюллетеней и флага Украины, а также утверждали о «незаконности» выборов президента России в Крыму и новых регионах.
Наблюдатели отмечают прозрачность и законность процедуры выборов президента РФ. При этом в течение трех дней в регионах России, в том числе в столичных городах фиксируют противоправные действия: есть факты, когда бюллетени пытались портить, заливая их зеленкой, чтобы невозможно было определить выбор избирателя.
Военный корреспондент Юрий Котенок во второй день выборов президента РФ призвал ужесточать наказание против провокаторов на избирательных участках в России.
«Кстати, чтобы действенно привлекать к ответственности тех, кто пытается совершать различные подрывные акты на избирательных участках, фактически пытаясь терроризировать избирательную систему России и влиять на волеизъявление её граждан, необходимо менять законодательство в сторону ужесточения. Если совершаешь подобный акт, то должен получать не смешные сроки (максимум, до 5 лет), а максимальное наказание по всей строгости», - отметил он в своем Telegram-канале.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что в течение двух дней выборов в 20 субъектах на 29 участках злоумышленники пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Всего насчитывается 214 испорченных бюллетеней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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