Захарова: США готовили много фейков накануне президентских выборов
США готовили множество фейков накануне выборов президента России и во время голосования, стремясь запугать граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнула, что американской стороной готовились фейки «совершенно разного характера».
«И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать», — указала представитель МИД.
По словам Захаровой, Вашингтон также использует хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на выборах российского лидера.
Президентские выборы стартовали в России 15 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Голосование продлится до 20:00 17 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru