Захарова: США готовили много фейков накануне президентских выборов

Дипломат подчеркнула, что американской стороной готовились фейки «совершенно разного характера».

«И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать», — указала представитель МИД.

По словам Захаровой, Вашингтон также использует хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на выборах российского лидера.

Президентские выборы стартовали в России 15 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Голосование продлится до 20:00 17 марта.

