Выборы с инцидентами: В ЦИК предупредили о последствиях срыва голосования в РФ

Накануне заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев рассказал о случаях, когда в урны для голосования неизвестные выплеснули чернила.



«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии», — сказал Булаев на заседании ЦИК РФ.

Он призвал усилить охрану ящиков для голосования на избирательных участках.



По словам Булаева, бюллетени для голосования портят до состояния, при котором невозможно определить, какой выбор сделал избиратель. Это создает проблемы при подсчете голосов, отметил замглавы ЦИК.

Кроме того, в соцсетях распространяли информацию о том, что на избирательные участки в Курске и Ростове-на-Дону якобы завезли ручки с исчезающими чернилами. СМИ сообщали, что при нагреве чернила исчезают с бумаги. По данным Telegram-каналов, пишущие принадлежности привезли в брендированных коробках компании BiC и эмблемой выборов президента РФ.