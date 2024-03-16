Выборы с инцидентами: В ЦИК предупредили о последствиях срыва голосования в РФ
В России начались задержания злоумышленников, которые намеренно портили бюллетени на избирательных участках и совершали другие проступки, их ждет наказание, предупредили в ЦИК РФ.
Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что в течение двух дней выборов в 20 субъектах на 29 участках злоумышленники пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Всего насчитывается 214 испорченных бюллетеней.Трансляция с заседания опубликована на сайте ЦИК.
«Из-за вылитых жидкостей и попыток поджогов на президентских выборах безвозвратно испорчено 214 бюллетеней», — уточнила она.
Панфилова предупредила о последствиях таких действий.
«Сейчас наблюдаются массовые попытки сорвать выборы в России. Ни один глупец, ни один подонок не уйдут от ответственности. Все будут задержаны, как это происходит сейчас», — заявила Панфилова.
По словам главы ЦИК России, в ходе выборов президента страны нарушители совершили восемь попыток поджогов на участках.
С начала голосования система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тысячам DDoS-атак, добавила Панфилова.
Накануне заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев рассказал о случаях, когда в урны для голосования неизвестные выплеснули чернила.
«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии», — сказал Булаев на заседании ЦИК РФ.
Он призвал усилить охрану ящиков для голосования на избирательных участках.
По словам Булаева, бюллетени для голосования портят до состояния, при котором невозможно определить, какой выбор сделал избиратель. Это создает проблемы при подсчете голосов, отметил замглавы ЦИК.
Кроме того, в соцсетях распространяли информацию о том, что на избирательные участки в Курске и Ростове-на-Дону якобы завезли ручки с исчезающими чернилами. СМИ сообщали, что при нагреве чернила исчезают с бумаги. По данным Telegram-каналов, пишущие принадлежности привезли в брендированных коробках компании BiC и эмблемой выборов президента РФ.
Телеканал «360» отмечает, что фейковые сообщения о невидимых чернилах появилось в Telegram-каналах вечером 14 марта, когда избирательные участки в Курске и Ростове-на-Дону были еще закрыты, поэтому описанные собятия не могли произойти.
Технология «невидимых» чернил позволяет им при нагревании становиться бесцетными, при остывании бумаги снова проявляться. Если в момент проверки бюллетеней чернильная паста не будет видна, его не засчитают.
Ранее фейки о ручках с исчезающими чернилами на избирательных участках распространяли на голосовании за изменения в Конституцию РФ.
Первое уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили в Москве. На юго-востоке столицы женщина попыталась поджечь кабинку для голосования, сообщил московский главк СК России в Telegram-канале.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», - отмечается в сообщении.
Известно, что задержанная на избирательном участке подожгла кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью.
Следователи допросили свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения.
Также Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жительницу Санкт-Петербурга. Женщина кинула бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных участков. Об этом информирует Объединенная пресс-служба судов столицы.
По данным председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина, 22-летняя девушка швырнула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе города.
«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.141 УК РФ… Срок меры - 14 мая 2024 года», - говорится в официальном сообщении.
ГУСК СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что в отношении горожанки возбудили уголовное дело по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий». Следствие считает, что подозреваемая действовала «по предварительному сговору с неустановленными лицами».
К вечеру второго дня голосование на выборах президента РФ проходило в Москве в штатном режиме. Об этом журналистам сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.
«Голосование идет штатно, все спокойно», – сказал он.
Наблюдатели пользуются возможностями видеокамер, сетью коллег, чтобы оценивать происходящее в столице и работу системы Мосгоризбиркома.
Ковалев поблагодарил наблюдателей и заявил об эффективной работе системы «Мобильный наблюдатель».
Напомним, Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. В Москве проголосовать онлайн можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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