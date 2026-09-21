Тосунян объяснил, как отличить черных кредиторов от легальных банков
Легкий кредит без кучи документов — главный крючок черных кредиторов, сказал в пресс-центре НСН Гарегин Тосунян.
Минимум документов для оформления кредита — не преимущество, а тревожный сигнал, заявил в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он добавил, что некоторые черные кредиторы могут притворяться сотрудниками реально существующих кредитных организаций.
«Некоторые черные кредиторы представляются банками. Поэтому нужно проверять, когда вам пытаются предложить якобы банковский кредит или предлагают подписать договор. Надо выяснить, что это за банк: зарегистрирован ли он, имеет ли лицензию. Если вдруг окажется, что такой банк действительно существует, важно понять, действительно ли те, кто представляются его сотрудниками, работают там. Мошенники используют разнообразные методы для своих преступных действий. Они могут действовать от имени легального банка и убедить вас подписать договор с соответствующими обременениями, которые потом будут с вас востребованы. Надо понимать, что черные кредиторы отличаются от легальных банков тем, что, как правило, не требуют массы документов, которые запрашивают нормальные банки. В основном в руки мошенников люди попадают после того, как им отказали в кредите легальные банки», – сказал собеседник НСН.
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков заявил в пресс-центре НСН, что высокие процентные ставки, ужесточение требований банков и сложности с доходным инвестированием вместе создают питательную среду для чёрного кредитования.
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