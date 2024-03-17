ЦИК РФ: явка на президентских выборах превысила 59%

По данным Центризбиркома, по состоянию на 6:45 мск она составляет 59,12%.

Почти во всех регионах Дальнего Востока явка превысила 50%. Лидером является Чукотка (84,18%).

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что в течение двух дней выборов в 20 субъектах на 29 участках злоумышленники пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Всего насчитывается 214 испорченных бюллетеней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

