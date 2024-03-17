ЦИК РФ: явка на президентских выборах превысила 59%
17 марта 202407:31
В России проходит третий день голосования на выборах президента РФ.
По данным Центризбиркома, по состоянию на 6:45 мск она составляет 59,12%.
Почти во всех регионах Дальнего Востока явка превысила 50%. Лидером является Чукотка (84,18%).
Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что в течение двух дней выборов в 20 субъектах на 29 участках злоумышленники пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Всего насчитывается 214 испорченных бюллетеней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦИК РФ: явка на президентских выборах превысила 59%
- Над территорией России за ночь уничтожили 35 БПЛА
- Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов
- Голубев: В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА
- Собянин: ПВО уничтожила над Домодедово два беспилотника
- Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани
- Трамп спрогнозировал кровавую баню в случае своего поражения на выборах
- В семи областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги
- СМИ: в Мексике похитили россиянку и потребовали с ее мужа 2,4 тысячи долларов
- ФСБ: мошенники Украины заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru