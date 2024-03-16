За выборами президента в России наблюдают более 330 000 человек

По её словам, на участки по всей стране было аккредитовано свыше 700 международных наблюдателей из 106 стран, которые посетят 52-53 региона во время трехдневного голосования.

По данным Центризбиркома, на начало года численность российских избирателей составляла 112,309 млн человек. Эти данные впервые представляются с учетом жителей в четырех новых субъектах России.

Также впервые на выборах президента РФ жителям 28 регионов страны доступно дистанционное электронное голосование, заявки на участие в нем подали более 3,7 млн избирателей. Москвичи также могут отдать голос онлайн с помощью платформы mos.ru.

