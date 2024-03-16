За выборами президента в России наблюдают более 330 000 человек
За выборами президента России наблюдают около 333 600 человек, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По её словам, на участки по всей стране было аккредитовано свыше 700 международных наблюдателей из 106 стран, которые посетят 52-53 региона во время трехдневного голосования.
По данным Центризбиркома, на начало года численность российских избирателей составляла 112,309 млн человек. Эти данные впервые представляются с учетом жителей в четырех новых субъектах России.
Также впервые на выборах президента РФ жителям 28 регионов страны доступно дистанционное электронное голосование, заявки на участие в нем подали более 3,7 млн избирателей. Москвичи также могут отдать голос онлайн с помощью платформы mos.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru