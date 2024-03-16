Ковалев: Фиксируются атаки на систему ДЭГ с серверов в США и Великобритании

По его словам, голосование проходит в штатном режиме, несмотря на попытки DDoS-атак на систему.

Ковалев заверил, что онлайн-голосование в Москве надежно защищено от хакерских атак.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что за выборами президента России наблюдают около 333 600 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

