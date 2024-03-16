Ковалев: Фиксируются атаки на систему ДЭГ с серверов в США и Великобритании

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что большая часть хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице происходит с серверов в Великобритании и США.

В Общественном штабе заявили об успешном отражении всех DDoS-атак на систему ДЭГ

По его словам, голосование проходит в штатном режиме, несмотря на попытки DDoS-атак на систему.

Ковалев заверил, что онлайн-голосование в Москве надежно защищено от хакерских атак.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что за выборами президента России наблюдают около 333 600 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ХакерыГолосованиеВыборы Президента России

Горячие новости

Все новости

партнеры