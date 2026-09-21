«Хромая утка»: Почему Зеленский не будет слушаться Трампа до ноября
В ближайшие полтора месяца Зеленский не будет прислушиваться к просьбам Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ и не пойдет на переговоры, предположил в эфире НСН Владимир Рогов.
Трехсторонние переговоры по Украине не начнутся до выборов в США, перед которыми лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет «снести» главу Белого дома Дональда Трампа, заявил в интервью НСН председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия открыта к возобновлению трехсторонних переговоров по Украине. Накануне Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого президент США неоднократно просил Зеленского остановить удары по российским НПЗ из-за роста мировых цен на дизельное топливо, отмечает Financial Times Рогов считает, что за «неуправляемостью» Зеленского стоит расчет.
«Неуправляемые действия Зеленского связаны с одним – он работает на то, чтобы позиции Трампа в США резко ухудшились перед "промежуточными" выборами 3 ноября. Трамп рискует потерять большинство и превратиться в "хромую утку", а Зеленский целенаправленно бьет по топливно-энергетическому комплексу России, и никакие увещевания и команды «фу» на него не действуют. Это делается с четким расчетом на сверхвысокие цены на топливо. В отдельных штатах США галлон уже стал стоить просто каких-то неимоверных денег, а дорогое топливо в США – гарантия проигрыша действующей власти. Все удары Зеленского по НПЗ и объектам энергетики направлены на то, чтобы снести Трампа и получить еще большую поддержку от глобалистов», - отметил он.
По мнению Рогова, в ближайшие полтора месяца трехсторонние переговоры по Украине не начнутся.
«Так как выборы в США в ноябре, то в ноябре Зеленскому уже можно будет начать договариваться, чтобы готовиться к зиме и спасать от вымораживания населенные пункты, а пока можно "погулять". В ближайшие полтора месяца логика будет именно такая - он будет делать правильные заявления, всячески проявлять желание и готовность к переговорам, но по факту политика энергетического терроризма в отношении мирного населения будет продолжаться. При этом я плохо представляю, что можно с Зеленским согласовать, потому что, как показывает практика, все согласованное с ним нарушается буквально в считанные часы после договоренностей. При этом Зеленскому выгодна картинка страданий украинского населения, выживающего без электричества, отопления и топлива. Этим он сможет вызвать сочувствие обычных жителей Евросоюза или Северной Америки, которые будут прокачаны пропагандой по максимуму», - заключил собеседник НСН.
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников с целью срыва выборов в Госдуму. По его словам, «на всех рубежах» было сбито свыше 1600 беспилотников. В Подмосковье под удар попали 17 округов, два человека погибли. В частности, были повреждены дома в Люберцах и Котельниках, напоминает «Радиоточке НСН». Кроме того, ударам подвергся Московский нефтеперерабатывающий завод.
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