Трехсторонние переговоры по Украине не начнутся до выборов в США, перед которыми лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет «снести» главу Белого дома Дональда Трампа, заявил в интервью НСН председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия открыта к возобновлению трехсторонних переговоров по Украине. Накануне Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого президент США неоднократно просил Зеленского остановить удары по российским НПЗ из-за роста мировых цен на дизельное топливо, отмечает Financial Times Рогов считает, что за «неуправляемостью» Зеленского стоит расчет.