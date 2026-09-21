Блогера Некоглая и его супругу задержали за торговлю наркотиками в Молдавии

Депортированный из России блогер Некоглай (настоящее имя – Николай Лебедев) и его супруга были задержаны по подозрению в торговле наркотиками и организации притона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации молдавских СМИ, Некоглая задержали в Кишинёве в коммуне Стэучени. Отмечается, что среди клиентов блогера были подростки, которых он приглашал к себе для употребления запрещённых веществ. В ходе обыска у него изъяли два пакета с наркотиками.

Молдавские правоохранители задержали Некоглая и егу жену на 72 часа. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Некоглай был депортирован в Молдавию в 2022 году. В России признали виновным в нарушении миграционных правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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