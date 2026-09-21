За полугодие россияне получили почти тысячу черных кредитов
Рынок черного кредитования растет: за полгода число нелегальных кредиторов удвоилось и почти достигло тысячи, сказал НСН Гарегин Тосунян.
Удвоение числа выявленных нелегальных кредиторов за полгода — тревожный сигнал для финансовой системы, заявил в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
«Статистика говорит, что за первое полугодие 2026 года количество выявленных нелегальных кредиторов увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Их число достигло почти тысячи, 999 штук. Даже если бы не было статистики, можно было бы предположить, что черное кредитование будет расти: у нас уже длительное время сохраняются высокие ставки, а требования к легальным кредиторам только ужесточаются. Естественно, деятельность черных кредиторов предполагает уголовное преследование, но этот механизм пока действует очень слабо. Меры уголовного воздействия применяются редко. Стоит усилить борьбу с черными кредиторами», – сказал собеседник НСН.
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, кандидат экономических наук Максим Чирков заявил в пресс-центре НСН, что высокие процентные ставки, ужесточение требований банков и сложности с доходным инвестированием вместе создают питательную среду для чёрного кредитования.
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