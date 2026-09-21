Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России

Главе ВТБ Андрею Костину было присвоено звание Героя Труда России. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, Костин был награждён «за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы».

«И многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», - говорится в указе главы государства.

Ранее Путин присвоил звания Героя Труда России мэру Москвы Сергею Собянину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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