Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России
Главе ВТБ Андрею Костину было присвоено звание Героя Труда России. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, Костин был награждён «за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы».
«И многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», - говорится в указе главы государства.
Ранее Путин присвоил звания Героя Труда России мэру Москвы Сергею Собянину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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