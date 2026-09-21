Военный Дандыкин рассказал, когда Донбасс перейдет под полный контроль России

Донбасс полностью перейдёт под контроль России в ближайшей перспективе. Уверенность в этом в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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Он отметил, что в настоящее время многое решается на добропольском направлении, где российские войска могут перерезать противнику все коммуникации по снабжению.

«Наши, видите, сейчас реально уже бьют по границе по западной, там, где пункты пропуска и мосты, или производства. И я думаю, что теперь эти массированные удары будут гораздо чаще», — указал Дандыкин.

По его словам, не исключено применение «массированной авиации с корректируемыми бомбами особой мощности».

Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре страны увеличит интенсивность ударов по военным целям на территории Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/
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