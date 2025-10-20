Экс-помощница Байдена назвала россиян милыми и добрыми людьми
Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, RT Тара Рид поделилась подробностями своей жизни в России. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Как отметила Рид, сейчас она живет в Москве. Обозреватель назвала российскую столицу «красивым, чистым, эффектным» местом с «милыми, добрыми людьми».
В 2023 году Рид уехала из Соединенных Штатов, попросила убежища в России и получила временный вид на жительство в стране, пишет Ura.ru. В сентябре текущего года женщина получила российское гражданство, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru