Экс-помощница Байдена назвала россиян милыми и добрыми людьми

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, RT Тара Рид поделилась подробностями своей жизни в России. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Путин дал российское гражданство бывшей помощнице Байдена

Как отметила Рид, сейчас она живет в Москве. Обозреватель назвала российскую столицу «красивым, чистым, эффектным» местом с «милыми, добрыми людьми».

В 2023 году Рид уехала из Соединенных Штатов, попросила убежища в России и получила временный вид на жительство в стране, пишет Ura.ru. В сентябре текущего года женщина получила российское гражданство, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссиянеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры