Экс-помощница Байдена назвала россиян милыми и добрыми людьми

Как отметила Рид, сейчас она живет в Москве. Обозреватель назвала российскую столицу «красивым, чистым, эффектным» местом с «милыми, добрыми людьми».

В 2023 году Рид уехала из Соединенных Штатов, попросила убежища в России и получила временный вид на жительство в стране, пишет Ura.ru. В сентябре текущего года женщина получила российское гражданство, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

