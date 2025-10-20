В Варшаве напали на офис партии премьера Туска

Два человека напали на офис польской партии «Гражданская платформа», входящей в правящее объединение премьер-министра республики Дональда Туска «Гражданская коалиция». Об этом сообщил канал TVN24.

В здание офиса в Варшаве бросили бутылку с зажигательной смесью, она разбила стеклянную дверь, но пожара удалось избежать. В акции участвовали двое, одного из нападавших задержали. Злоумышленником оказался 44-летний поляк, ранее привлекавшийся к ответственности за угрозы Туску.

Полиция проводит расследование ЧП.

Ранее в Астане неизвестный бросил зажигательную смесь в здании Дома министерств, произошло возгорание.

