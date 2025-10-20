В Варшаве напали на офис партии премьера Туска
Два человека напали на офис польской партии «Гражданская платформа», входящей в правящее объединение премьер-министра республики Дональда Туска «Гражданская коалиция». Об этом сообщил канал TVN24.
В здание офиса в Варшаве бросили бутылку с зажигательной смесью, она разбила стеклянную дверь, но пожара удалось избежать. В акции участвовали двое, одного из нападавших задержали. Злоумышленником оказался 44-летний поляк, ранее привлекавшийся к ответственности за угрозы Туску.
Полиция проводит расследование ЧП.
Ранее в Астане неизвестный бросил зажигательную смесь в здании Дома министерств, произошло возгорание.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Варшаве напали на офис партии премьера Туска
- В Ставропольском крае предотвратили теракт в администрации
- На Пхукете утонул российский турист
- Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра
- Семейный юрист поспорил с Милоновым о пошлинах с виновников развода
- Экс-помощница Байдена назвала россиян милыми и добрыми людьми
- В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время демонстрации
- Миллер: Россия занимает первое место в мире по запасам газа
- Сбросил карты со стола! Как Трамп встретил Зеленского в Белом доме
- Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru