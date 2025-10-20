Миллер: Россия занимает первое место в мире по запасам газа
Россия находится на первом месте в мире по запасам газа. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью каналу «Россия 24».
«В этом плане мы абсолютно суверенны. По запасам газа Россия - страна номер один», – отметил он.
Как указал Миллер, Россия должна быть суверенной и в технологическом плане, такой результат уже достигнут. Общий объем отечественной продукции, которую «Газпром» закупает в течение года, составил 99,6%, в то же время трубный сортамент на 100% поставляется российскими производителями. Миллер подчеркнул, что в начале 2000-х годов только 28% такой продукции закупали в РФ, сейчас холдинг эксплуатирует «самые современные магистральные газопроводы в мире, которые построены на нашей российской трубе».
Ранее Миллер заявил, что Европа не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища, времени на ее решение осталось крайне мало, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время демонстрации
- Миллер: Россия занимает первое место в мире по запасам газа
- Сбросил карты со стола! Как Трамп встретил Зеленского в Белом доме
- Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
- В Ульяновской области предотвратили атаку БПЛА на подстанцию
- Вэнс заявил, что решение по поставкам Tomahawk Киеву пока не принято
- Над Россией сбили семь украинских БПЛА
- Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами
- Рейс Петербург-Баку выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково
- Премьер Большого театра Лобухин упал и получил травму во время спектакля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru