Миллер: Россия занимает первое место в мире по запасам газа

Россия находится на первом месте в мире по запасам газа. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью каналу «Россия 24».

«В этом плане мы абсолютно суверенны. По запасам газа Россия - страна номер один», – отметил он.

Как указал Миллер, Россия должна быть суверенной и в технологическом плане, такой результат уже достигнут. Общий объем отечественной продукции, которую «Газпром» закупает в течение года, составил 99,6%, в то же время трубный сортамент на 100% поставляется российскими производителями. Миллер подчеркнул, что в начале 2000-х годов только 28% такой продукции закупали в РФ, сейчас холдинг эксплуатирует «самые современные магистральные газопроводы в мире, которые построены на нашей российской трубе».

Ранее Миллер заявил, что Европа не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища, времени на ее решение осталось крайне мало, пишет «Свободная пресса».

