На Пхукете утонул российский турист
Россиянин утонул в море у пляжа Карон на острове Пхукет в Таиланде. Об этом заявил генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов в беседе с РИА Новости.
«Подтверждаем гибель россиянина 1969 года рождения, который... утонул во время купания в море у пляжа Карон», - рассказал дипломат.
ЧП произошло в воскресенье.
Ранее в Таиланде пропал россиянин Сергей Фролов. Позже стало известно, что мужчина утонул, его тело нашли у пляжа Най Хан рядом с гостиницей, где останавливался россиянин. Генконсульство в Пхукете подтвердило смерть гражданина РФ 1977 года рождения, пишет «Свободная пресса».
