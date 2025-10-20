Лихачева объяснила, почему российским музеям не грозит участь Лувра

Ограбление Лувра было тщательно спланировано, заявила НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

За охрану особо ценных экспонатов в крупных российских музеях отвечает Росгвардия, и любая попытка вскрыть витрину сразу вызовет подозрение, заявила НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

Ограбление «по-французски»: В Париже обокрали Лувр

Ограбление в Лувре произошло накануне. По данным СМИ, злоумышленники за считанные минуты похитили ряд ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины. Они воспользовались автокраном, затем разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон» в костюмах рабочих. Лихачева заверила, что во всех российских музеях сегодня достаточно охраны для защиты ценных экспонатов.

«У нас в зале с наиболее ценными предметами сейчас сидит Росгвардия. Случайный человек не может зайти в зал и начать вскрывать витрину. Это сразу вызовет вопросы. Даже если мы представим себе, что можно подогнать грузовик, выдавить стекло, у нас довольно быстро среагируют. Так во всех крупных российских музеях. Обычно такие вещи не обсуждаются, потому что для 90% музейщиков сама мысль, что кто-то может вломиться в музей и что-то вынести, кощунственна», - сказала она.

«Формирует русское»: Может ли Третьяковка составить конкуренцию Лувру

Как добавила собеседница НСН, историческая ценность украденных украшений превышает их ювелирную стоимость.

«Это преступление тщательно готовилось. У меня две версии – либо украшения дальше готовят к разбору, либо все было сделано на заказ. История некоторых похищенных украшений идет от кардинал Мазарини (первый министр Франции при королях Людовике XIII и Людовике XIV – прим. НСН), задолго до наполеоновских времен. Историческая ценность украденного превышает ценность ювелирную», - уточнила Лихачева.

Ранее в прокуратуре Парижа сообщили, что рассматривают две версии. Ограбление могло быть заказным, либо преступление совершено с целью отмывания средств, передает «Радиоточка НСН».

