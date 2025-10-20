В Ставропольском крае предотвратили теракт в администрации
Приверженца радикальных взглядов, который готовил теракт в муниципальной администрации, задержали в Ставропольском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант - житель города Георгиевска Ставропольского края 2000 года рождения - через мессенджер Telegram добровольно установил контакт с запрещенной в РФ террористической организацией и вступил в ее ряды для последующего совершения преступления от имени формирования.
«По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта (здания администрации Георгиевского муниципального округа), после... приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», - сообщили в ФСБ.
Подозреваемый не успел реализовать задуманное. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту, злоумышленник заключен под стражу.
Ранее ФСБ задержала трех несовершеннолетних из Челябинской области, которые планировали теракт на объекте транспортной инфраструктуры, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Варшаве напали на офис партии премьера Туска
- В Ставропольском крае предотвратили теракт в администрации
- На Пхукете утонул российский турист
- Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра
- Семейный юрист поспорил с Милоновым о пошлинах с виновников развода
- Экс-помощница Байдена назвала россиян милыми и добрыми людьми
- В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время демонстрации
- Миллер: Россия занимает первое место в мире по запасам газа
- Сбросил карты со стола! Как Трамп встретил Зеленского в Белом доме
- Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru