В Ставропольском крае предотвратили теракт в администрации

Приверженца радикальных взглядов, который готовил теракт в муниципальной администрации, задержали в Ставропольском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант - житель города Георгиевска Ставропольского края 2000 года рождения - через мессенджер Telegram добровольно установил контакт с запрещенной в РФ террористической организацией и вступил в ее ряды для последующего совершения преступления от имени формирования.

«По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта (здания администрации Георгиевского муниципального округа), после... приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», - сообщили в ФСБ.

Подозреваемый не успел реализовать задуманное. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту, злоумышленник заключен под стражу.

Ранее ФСБ задержала трех несовершеннолетних из Челябинской области, которые планировали теракт на объекте транспортной инфраструктуры, пишет «Свободная пресса».

