«И брак, и развод — это дело двоих людей, решение формируется с двух сторон. Искать здесь виноватых и тем более взимать какие-то штрафы не стоит. Если это будут маленькие штрафы, человек их и не заметит. Если большие — это поставит супругов в положение, при котором они не смогут развестись, даже если захотят. Если мы будем считать, что виноват инициатор развода, то тогда мы лишаем возможности, например, жену, которая подвергается насилию в семье, развестись, создавая для нее дополнительные препятствия. Это не имеет ничего общего с нормами и духом семейного права. Если мы хотим сократить количество разводов, тогда надо менять подход к семье и меры социальной поддержки, направлять дополнительные средства на создание условий для того, чтобы молодежь создавала здоровые и зрелые семьи, а не пугать штрафами», — сказал Титов.

Собеседник НСН добавил, что чаще всего причинами развода становится психологическая незрелость супругов.

«“Не сошлись характерами” — очень хорошее объяснение, когда ничего не хочется объяснять. Брак могут разрушить измены, но это следствие, а не причина. Наиболее частая причина развода — психологическая незрелость одного или обоих супругов. Например, на кого-то из супругов слишком влияют родители», — подытожил он.

Ранее врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик заявил, что некоторые россияне возвращаются к бывшим, потому что не находят никого лучше и хотят склеить «разбитую посуду», но для многих развод — это возвращение к нормальной жизни. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

