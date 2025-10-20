Семейный юрист поспорил с Милоновым о пошлинах с виновников развода
Чаще всего причиной развода становится психологическая незрелость супругов, однако искать виновных в распаде семьи не стоит, сказал НСН Илья Титов.
Пугать супругов штрафами при разводе не стоит, поскольку расторжение брака — всегда обоюдное решение, виновных здесь искать бессмысленно, а крупные госпошлины лишь помешают развестись несчастным в браке супругам. Об этом НСН заявил семейный юрист Илья Титов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил в беседе с НСН взимать госпошлину за развод с того супруга, который стал причиной расторжения брака. Титов выступил против инициативы парламентария, отметив, что в случае распада семьи не стоит искать виноватых.
«И брак, и развод — это дело двоих людей, решение формируется с двух сторон. Искать здесь виноватых и тем более взимать какие-то штрафы не стоит. Если это будут маленькие штрафы, человек их и не заметит. Если большие — это поставит супругов в положение, при котором они не смогут развестись, даже если захотят. Если мы будем считать, что виноват инициатор развода, то тогда мы лишаем возможности, например, жену, которая подвергается насилию в семье, развестись, создавая для нее дополнительные препятствия. Это не имеет ничего общего с нормами и духом семейного права. Если мы хотим сократить количество разводов, тогда надо менять подход к семье и меры социальной поддержки, направлять дополнительные средства на создание условий для того, чтобы молодежь создавала здоровые и зрелые семьи, а не пугать штрафами», — сказал Титов.
Собеседник НСН добавил, что чаще всего причинами развода становится психологическая незрелость супругов.
«“Не сошлись характерами” — очень хорошее объяснение, когда ничего не хочется объяснять. Брак могут разрушить измены, но это следствие, а не причина. Наиболее частая причина развода — психологическая незрелость одного или обоих супругов. Например, на кого-то из супругов слишком влияют родители», — подытожил он.
Ранее врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик заявил, что некоторые россияне возвращаются к бывшим, потому что не находят никого лучше и хотят склеить «разбитую посуду», но для многих развод — это возвращение к нормальной жизни. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
