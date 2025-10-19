СМИ: Уиткофф потребовал от Зеленского отдать РФ часть ДНР

Известно, что это произошло еще 17 октября на переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме в Вашингтоне. Отмечается, что Уиткофф давил на украинскую делегацию и напомнил, что в ДНР в основном говорят на русском языке.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом потребовал полного освобождения ДНР от ВСУ.