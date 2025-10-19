СМИ: Уиткофф потребовал от Зеленского отдать РФ часть ДНР

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского пойти на уступки России по территории ДНР. Об этом сообщает издание «The Washington Post».

Известно, что это произошло еще 17 октября на переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме в Вашингтоне. Отмечается, что Уиткофф давил на украинскую делегацию и напомнил, что в ДНР в основном говорят на русском языке.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом потребовал полного освобождения ДНР от ВСУ.

ФОТО: AP / ТАСС
