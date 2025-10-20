Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра

«[Преступники] могли преследовать две цели: либо они действовали в интересах заказчика, либо... для отмывания денег», - подчеркнула Беко.

Об ограблении Лувра стало известно накануне. По данным правоохранителей, четверо злоумышленников проникли в музей с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в «Галерее Аполлона» и похитили девять ювелирных украшений. При этом преступники выронили во время побега корону супруги Наполеона III императрицы Евгении с 1354 бриллиантами. По данным французского МВД, ограбление было совершено за семь минут, пишет «Свободная пресса».

