Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра
Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра. Об этом сообщила прокурор французской столицы Лор Беко, пишет Le Figaro.
«[Преступники] могли преследовать две цели: либо они действовали в интересах заказчика, либо... для отмывания денег», - подчеркнула Беко.
Об ограблении Лувра стало известно накануне. По данным правоохранителей, четверо злоумышленников проникли в музей с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в «Галерее Аполлона» и похитили девять ювелирных украшений. При этом преступники выронили во время побега корону супруги Наполеона III императрицы Евгении с 1354 бриллиантами. По данным французского МВД, ограбление было совершено за семь минут, пишет «Свободная пресса».
