Президент США Дональд Трамп сменил тон на более конструктивный в переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку искренне заинтересован в окончании конфликта на Украине — ему это нужно для того, чтобы за срок своего президентства получить Нобелевскую премию мира. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Президент США Дональд Трамп в ущерб интересам Украины сменил тон на конструктивный в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По мнению журналистов, это говорит о том, что Трамп намерен дать дипломатии еще один шанс перед тем, как прибегнуть к более агрессивным шагам против Москвы. Кошкин подчеркнул, что Трамп искренне пытается урегулировать российско-украинский конфликт, но ради своих целей.

«Думаю, что Трамп пытается достигнуть мира на Украине и дать возможность сделать это всем сторонам конфликта. Он заинтересован в этом не только по причине того, что на него влияет его жена Мелания Трамп, которая, видимо, сильно переживает из-за происходящего на Украине, иначе она бы не вступила в искреннюю переписку с Путиным. У Трампа есть цель — заполучить Нобелевскую премию мира, которая ему не досталась в этом году. Видимо, он обижен и хочет доказать всем, что достоин этой премии, в отличие от его предшественников, которые, как Трамп считает, получили эту премию несправедливо. Кроме того, он начал “обрабатывать” Ближний Восток, была реализована первая фаза его мирного плана. Если не произойдет каких-либо происшествий, не будет эскалации в секторе Газа, возможно, он сможет приписать себе действительно завершение двух серьезных конфликтов или, по крайней мере, снижение эскалации», — сказал Кошкин.