«Послушался жену»: Почему Трамп сменил тон на переговорах с Путиным
Президент России Владимир Путин мог предупредить своего американского коллегу Дональда Трампа о том, что поставка ракет Tomahawk на Украину станет «красной линией», сказал НСН Павел Кошкин.
Президент США Дональд Трамп сменил тон на более конструктивный в переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку искренне заинтересован в окончании конфликта на Украине — ему это нужно для того, чтобы за срок своего президентства получить Нобелевскую премию мира. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Президент США Дональд Трамп в ущерб интересам Украины сменил тон на конструктивный в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По мнению журналистов, это говорит о том, что Трамп намерен дать дипломатии еще один шанс перед тем, как прибегнуть к более агрессивным шагам против Москвы. Кошкин подчеркнул, что Трамп искренне пытается урегулировать российско-украинский конфликт, но ради своих целей.
«Думаю, что Трамп пытается достигнуть мира на Украине и дать возможность сделать это всем сторонам конфликта. Он заинтересован в этом не только по причине того, что на него влияет его жена Мелания Трамп, которая, видимо, сильно переживает из-за происходящего на Украине, иначе она бы не вступила в искреннюю переписку с Путиным. У Трампа есть цель — заполучить Нобелевскую премию мира, которая ему не досталась в этом году. Видимо, он обижен и хочет доказать всем, что достоин этой премии, в отличие от его предшественников, которые, как Трамп считает, получили эту премию несправедливо. Кроме того, он начал “обрабатывать” Ближний Восток, была реализована первая фаза его мирного плана. Если не произойдет каких-либо происшествий, не будет эскалации в секторе Газа, возможно, он сможет приписать себе действительно завершение двух серьезных конфликтов или, по крайней мере, снижение эскалации», — сказал Кошкин.
Собеседник НСН добавил, что Путин мог дать Трампу понять, что поставка на Украину ракет Tomahawk станет «красной линией» для России.
«Я согласен с тем, что Трамп качественно поменял тон: если еще позавчера он поставил под вопрос возможную поставку ракет Tomahawk и говорил о возобновлении контрнаступления Украины, то сейчас он отказывается от своих слов. Возможно, Путин дал американскому коллеге в ходе личных переговоров понять, что это “красная линия”, которая может привести к эскалации. Видимо, для баланса Трамп решил выслушать еще и Россию, а не только Европу и Украину. Трамп непоследовательный, но он гибкий и целеустремленный. А его цель, повторюсь, — Нобелевская премия мира», — подчеркнул эксперт.
Кошкин предположил, что на грядущей встрече в Венгрии Трамп вновь попытается усадить Путина за стол переговоров по украинскому конфликту.
«Я думаю, главная цель Трампа — усадить Путина за стол переговоров с Зеленским. Очевидно, что без переговоров Путина и Зеленского прогресса не будет. Если невозможно провести эту встречу, будут изыскивать другие способы. Возможно, переговоры будут на уровне министров или доверенных лиц, хотя все ждут именно встречи глав России и Украины», — подытожил он.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь заявил, что в ходе встречи в Венгрии Трамп будет пытаться силой заставить Путина принять условия США в переговорах с Украиной, все договоренности, которых стороны достигнут на переговорах, скорее всего, будут засекречены.
