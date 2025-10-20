Поттер стал главным тренером сборной Швеции по футболу

Новым главным тренером сборной Швеции по футболу стал Грэм Поттер. Об этом сообщили в пресс-службе Шведского футбольного союза.

Контракт с 50-летним английским тренером рассчитан до конца отборочного цикла на футбольный чемпионат мира 2026 года. Сборная Швеции после четырех туров отборочного турнира набрала 1 очко и занимает последнее, четвертое место в своей группе. Если команда попадет на мировой первенство, соглашение со специалистом продлят автоматически.

Поттер стал вторым иностранным специалистом в истории сборной Швеции. Ранее тренер работал шведском «Эстерсунде» и английских «Челси», «Брайтоне» и «Вест Хэме».

Ранее СМИ сообщили, что главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович покинет свой пост, его заменит испанец Луис Гарсия, пишет «Свободная пресса».

