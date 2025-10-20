В США осколки снаряда задели кортеж Вэнса во время демонстрации
Артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров преждевременно разорвался во время показательной пальбы на демонстрации в Калифорнии, фрагменты упали на часть кортежа охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на данные дорожного патруля.
Мероприятие в честь празднования 250-летия морской пехоты США проходило на базе Кэмп-Пендлтон.
«Фрагменты... упали на транспортное средство и мотоцикл калифорнийского дорожного патруля, который был частью охранного кортежа вице-президента», - отмечается в материале.
Никто не пострадал, на авто осталась небольшая вмятина.
Между тем СМИ выяснили, что двоюродный брат Джей Ди Вэнса 2,5 года участвовал в боевых действиях в рядах ВСУ, пишет Ura.ru.
