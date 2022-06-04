Володин: Арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан

«Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран», — подчеркнул Володин.

По словам политика, Россия может потерять $22 млрд долларов в год из-за введенного Европой нефтяного эмбарго, однако не исключено, что страна компенсирует потери благодаря росту цен на энергоресурсы и переориентации рынков сбыта на азиатское направление. При этом Европа из-за рекордно высоких цен будет переплачивать за энергоресурсы более 250 млрд евро ежегодно.

«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», — заключил Володин.

