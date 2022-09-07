Спецоперация, газ и приговор Сафронову: Главные заявления Путина на ВЭФ
Президент выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума и ответил на вопросы гостей. Ключевые заявления российского лидера – в материале НСН.
Президент России Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Российский лидер остановился на ключевых вопросах укрепления кооперационных, производственных связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, поделился мнением о ситуации на мировой политической арене, а также ответил на вопросы участников встречи.
ЗЕРНОВОЙ ВОПРОС
В июле Россия, Украина и Турция подписали соглашения о создании коридора для вывоза зерна по Черному морю из портов Одессы, Черноморска и Южного. Цель – обеспечить пшеницей бедные страны. Позже стало известно, что Киев поставляет зерно в Европу.
«Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87, и на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны.
Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать.
Стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с Президентом Турции господином Эрдоганом, ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, повторяю, для того, чтобы помочь беднейшим странам. А что происходит на практике? Очередной наглый обман. Дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнёров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнёрам, ради которых якобы это всё и делалось. Просто обманули, понимаете?», - подчеркнул Путин.
СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2
Накануне пленарного заседания журнал Stern процитировал члена баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристофа Майера, который потребовал от властей страны решить вопрос с запуском газопровода «Северный поток – 2».
«Если нужно будет – пожалуйста, мы включим «Северный поток – 2». Выход один. В Германии сейчас, мы видим, демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии, мы готовы это сделать завтра, достаточно только кнопку нажать, но не мы же санкции ввели на «Северный поток – 2». Сделали это под давлением американцев, а те почему давят? Потому что сами хотят продавать, втридорога. Мы знаем позицию и прежней американской администрации. Они говорили: «Да, мы дороже продаем. Пусть покупают, потому что мы их защищаем». Пусть покупают тогда, если хотят. Мы свой товар продадим», - сказал Путин.
САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ И УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ
24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. США и европейские страны за эти полгода наложили санкции практически на весь экономический сектор, чтобы пошатнуть финансовую устойчивость страны.
«Мы видим, как одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. И одна из ключевых причин – это, конечно, разрыв деловых связей с Россией. По итогам июля инфляция в США составила 8,5 процента, а у нас она сейчас чуть выше 14, но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12 процентов, а, по мнению многих наших экспертов, в первом квартале – ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели. Кто-то говорит, что 5–6, а кто-то говорит, что будет достигнут уровень четырёх процентов. Посмотрим. А что происходит у наших соседей? В Германии – 7,9 сегодня, в Бельгии – 9,9, в Голландии – 12, в Латвии – 20,8 процента инфляция, в Литве – 21,1, в Эстонии – 25,2. И тренд к повышению», - перечислил Путин.
Говоря о специальной военной операции, президент отметил, что происходит определённая поляризация – и в мире, и внутри страны.
«Я считаю, что это пойдёт только на пользу, потому что всё ненужное, вредное и всё, что нам мешает идти вперёд, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги в этом направлении направлены на укрепление суверенитета. Это первое. Второе, и самое главное, – хочу это подчеркнуть ещё раз, это часто звучит, я это вижу, хочу подчеркнуть, это абсолютно правильный тезис, – мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить», - подчеркнул Путин.
ДЕЛО САФРОНОВА И УЕХАВШИЕ ЖУРНАЛИСТЫ
5 сентября Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскомсоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима по делу о госизмене. Следствие настаивало на то, что Иван Сафронов передавал секретные сведения чешской и немецкой разведке. Приговор вызвал большой резонанс в медиасреде, Путин тоже высказался о сроке, полученном журналистом.
«Насколько я понимаю, он зарабатывал не только журналистской деятельностью, а еще собирал материалы и передал их одной из западных разведок, которая платила ему за это деньги. Наша контрразведка работала, сидела на каналах его связи, все отфиксировала. Потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее решение. Насколько оно справедливо — насчет срока за содеянное — я не берусь судить», - сказал Путин.
Также президент прокомментировал отъезд из России ряда других журналистов, выступивших против спецоперации на Украине.
«Теперь по поводу тех, кто уехал и работает с территории других стран. Да я вас уверяю, они рады, что они могут уехать. Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Ну, а теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь», - отметил Путин.
Восточный экономический форум проводится с 2015 года во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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