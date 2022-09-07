Спецоперация, газ и приговор Сафронову: Главные заявления Путина на ВЭФ

«Мы видим, как одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. И одна из ключевых причин – это, конечно, разрыв деловых связей с Россией. По итогам июля инфляция в США составила 8,5 процента, а у нас она сейчас чуть выше 14, но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12 процентов, а, по мнению многих наших экспертов, в первом квартале – ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели. Кто-то говорит, что 5–6, а кто-то говорит, что будет достигнут уровень четырёх процентов. Посмотрим. А что происходит у наших соседей? В Германии – 7,9 сегодня, в Бельгии – 9,9, в Голландии – 12, в Латвии – 20,8 процента инфляция, в Литве – 21,1, в Эстонии – 25,2. И тренд к повышению», - перечислил Путин.

Говоря о специальной военной операции, президент отметил, что происходит определённая поляризация – и в мире, и внутри страны.

«Я считаю, что это пойдёт только на пользу, потому что всё ненужное, вредное и всё, что нам мешает идти вперёд, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги в этом направлении направлены на укрепление суверенитета. Это первое. Второе, и самое главное, – хочу это подчеркнуть ещё раз, это часто звучит, я это вижу, хочу подчеркнуть, это абсолютно правильный тезис, – мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить», - подчеркнул Путин.

ДЕЛО САФРОНОВА И УЕХАВШИЕ ЖУРНАЛИСТЫ

5 сентября Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскомсоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима по делу о госизмене. Следствие настаивало на то, что Иван Сафронов передавал секретные сведения чешской и немецкой разведке. Приговор вызвал большой резонанс в медиасреде, Путин тоже высказался о сроке, полученном журналистом.