«Тихий Дон», Пушкин и обычный человек: Как россияне описали «русскую душу»

Каждый пятый респондент признал роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова главным произведением, лучше всего раскрывающим характер русского человека. Сразу после него идут «Война и мир», которую назвали 17% участников опроса, а замыкает тройку «Герой нашего времени», набравший 12%. Среди писателей на первом месте оказался Александр Пушкин. Его назвали 24%, еще 15% вспомнили Сергея Есенина, а 12% — Льва Толстого.



Основной чертой национального характера россияне назвали щедрость и широту души. Такого мнения придерживалась половина респондентов. Для 41% — это терпение и стойкость, 34% были убеждены, что в первую очередь, «русскую душу» характеризует гостеприимство, искренность и открытость. Реже всего ее связывали с противоречивостью характера (3%) и авантюрностью, любовью к приключениям (7%).



Впрочем, портрет русского человека заметно менялся в зависимости от возраста и пола. Женщины чаще мужчин говорят о сострадании и милосердии — 36% против 23%. Мужчины чуть больше выбирали авантюрность и любовь к приключениям — 9% против 4% . Среди респондентов 18–24 лет заметно больше тех, кто ассоциирует русский характер со свободолюбием (26%). А люди 55–64 лет чаще других вспоминают о способности к самопожертвованию (27%). Они же чаще выбирали «Тихий Дон» — 42% против 13% среди читателей 18–34 лет.