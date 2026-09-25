«Тихий Дон», Пушкин и обычный человек: Как россияне описали «русскую душу»
Граждане России рассказали, что для них «русская душа» и какие книги и авторы лучше всего передают национальный характер. Исследование было проведено книжным сервисом «КИОН Строки» и аналитиками холдинга ON Медиа.
Каждый пятый респондент признал роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова главным произведением, лучше всего раскрывающим характер русского человека. Сразу после него идут «Война и мир», которую назвали 17% участников опроса, а замыкает тройку «Герой нашего времени», набравший 12%. Среди писателей на первом месте оказался Александр Пушкин. Его назвали 24%, еще 15% вспомнили Сергея Есенина, а 12% — Льва Толстого.
Основной чертой национального характера россияне назвали щедрость и широту души. Такого мнения придерживалась половина респондентов. Для 41% — это терпение и стойкость, 34% были убеждены, что в первую очередь, «русскую душу» характеризует гостеприимство, искренность и открытость. Реже всего ее связывали с противоречивостью характера (3%) и авантюрностью, любовью к приключениям (7%).
Впрочем, портрет русского человека заметно менялся в зависимости от возраста и пола. Женщины чаще мужчин говорят о сострадании и милосердии — 36% против 23%. Мужчины чуть больше выбирали авантюрность и любовь к приключениям — 9% против 4% . Среди респондентов 18–24 лет заметно больше тех, кто ассоциирует русский характер со свободолюбием (26%). А люди 55–64 лет чаще других вспоминают о способности к самопожертвованию (27%). Они же чаще выбирали «Тихий Дон» — 42% против 13% среди читателей 18–34 лет.
Образ русского человека, по мнению участников опроса, не обязательно воплощает богатырь или выдающаяся историческая фигура. При этом 35% считают, что русскую душу лучше всего олицетворяет обычный человек, способный в трудный момент на большой поступок. Ещё 15% выбрали человека, готового отдать последнее другому, а 14% — того, кто сохраняет достоинство в сложных обстоятельствах.
Любопытно, что разные грани национального характера россияне связывали с разными авторами. Пушкин, по их мнению, раскрывал широту души через любовь (23%). Есенин оказался среди лидеров по широте души через искренность и открытость (20%). Толстой чаще ассоциировался со способностью идти до конца — 11%. В этой категории он разделил первое место с Пушкиным (11%), а третьим стал Михаил Шолохов (10%). Наиболее однозначная ассоциация возникла вокруг Фёдора Достоевского. Каждый третий посчитал, что именно его произведения лучше всего передавали противоречивость русского характера.
Так, представление о русском характере сложилось из нескольких, на первый взгляд, разных качеств: широты и щедрости, стойкости, гостеприимства, искренности и способности к самопожертвованию. Его литературными воплощениями для россиян стали и пушкинская любовь к жизни, и есенинская открытость, и толстовская стойкость, и достоевская внутренняя противоречивость.
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