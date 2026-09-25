Число пострадавших после атаки на Воронеж выросло до 13

Количество пострадавших при атаке украинских БПЛА на Воронеж возросло до 13. Об этом написал глава Воронежской области Александр Гусев в мессенджере «Макс».

В числе раненых шестилетний ребенок, ему оказали помощь на месте.

«Женщина 1963 года рождения, а также мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование», - уточнил Гусев.

Ранее губернатор сообщал, что в Воронежской области сбили 88 дронов ВСУ, и заявлял о четырех пострадавших, отмечает Ura.ru.

