Число пострадавших после атаки на Воронеж выросло до 13
25 сентября 202610:26
Юлия Савченко
Количество пострадавших при атаке украинских БПЛА на Воронеж возросло до 13. Об этом написал глава Воронежской области Александр Гусев в мессенджере «Макс».
В числе раненых шестилетний ребенок, ему оказали помощь на месте.
«Женщина 1963 года рождения, а также мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование», - уточнил Гусев.
Ранее губернатор сообщал, что в Воронежской области сбили 88 дронов ВСУ, и заявлял о четырех пострадавших, отмечает Ura.ru.
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