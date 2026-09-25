Стубб «умолял» Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по России

«Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», — признался Стубб.

Ранее СМИ сообщили, что глава SpaceX высказался против разрешения Киеву использовать Starlink для ударов вглубь России. По мнению бизнесмена, это может спровоцировать новую эскалацию.

Между тем в Мазовецком воеводстве в Польше подожгли наземный шлюз Starlink, который обеспечивал Украину интернетом, сообщает Ura.ru.

