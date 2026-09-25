Стубб «умолял» Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по России
Президент Финляндии Александр Стубб просил главу компании SpaceX Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для ударов по территории России. Об этом политик рассказал в беседе с Reuters.
«Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», — признался Стубб.
Ранее СМИ сообщили, что глава SpaceX высказался против разрешения Киеву использовать Starlink для ударов вглубь России. По мнению бизнесмена, это может спровоцировать новую эскалацию.
Между тем в Мазовецком воеводстве в Польше подожгли наземный шлюз Starlink, который обеспечивал Украину интернетом, сообщает Ura.ru.
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- Стубб «умолял» Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по России