Стубб «умолял» Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по России

Президент Финляндии Александр Стубб просил главу компании SpaceX Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для ударов по территории России. Об этом политик рассказал в беседе с Reuters.

Экс-премьер Британии Джонсон призвал включить Starlink над всей РФ для навигации дронов ВСУ

«Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», — признался Стубб.

Ранее СМИ сообщили, что глава SpaceX высказался против разрешения Киеву использовать Starlink для ударов вглубь России. По мнению бизнесмена, это может спровоцировать новую эскалацию.

Между тем в Мазовецком воеводстве в Польше подожгли наземный шлюз Starlink, который обеспечивал Украину интернетом, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
ТЕГИ:РоссияУкраинаИлон МаскФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры