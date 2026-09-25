РФ будет считать Литву частью ядерной инфраструктуры НАТО при отмене запрета на ОМП
Россия будет считать Литву частью ядерной инфраструктуры НАТО, если республика отменит запрет на размещение оружия массового поражения. Об этом пишет RT.
Издание отмечает, что в Литве действует статья 137 Конституции, которая запрещает размещать ядерное оружие. Парламент страны пока лишь одобрил отказ от запрета, который президент Гитанас Науседа назвал «устаревшим».
В то же время отмена конституционной статьи не означает появления в Литве ядерного оружия. Для этого необходима инфраструктура: аэродромы, носители, охрана, силы обеспечения. Ядерные возможности НАТО опираются на «ядерный зонтик» США. Потенциальное размещение ядерного оружия в республике меняет географию ядерного потенциала. Страна находится между Калининградской областью России и Белоруссией, в регионе действуют российские ракетные, авиационные и военно-морские силы и системы ПВО. Если Литва будет создавать ядерную инфраструктуру на их фоне, для армии России возрастет значение разведки, контроля воздушного пространства, систем противовоздушной и противоракетной обороны, защиты пунктов управления и мобильных систем.
Как отмечает RT, региональная связка Североатлантического альянса Польша — Литва — Латвия — Эстония станет более выраженной. Варшава уже входит в систему ПРО НАТО, прибалтийские страны предоставляют аэродромы, радары, инфраструктуру для авиации блока. Для Москвы отмена Литвой запрета на оружие массового поражения станет фактором роста напряженности и повышения военно-стратегического значения республики.
Ранее литовский парламент одобрил поправку, подразумевающую отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия. Ее поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, пятеро воздержались.
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