РФ будет считать Литву частью ядерной инфраструктуры НАТО при отмене запрета на ОМП

В то же время отмена конституционной статьи не означает появления в Литве ядерного оружия. Для этого необходима инфраструктура: аэродромы, носители, охрана, силы обеспечения. Ядерные возможности НАТО опираются на «ядерный зонтик» США. Потенциальное размещение ядерного оружия в республике меняет географию ядерного потенциала. Страна находится между Калининградской областью России и Белоруссией, в регионе действуют российские ракетные, авиационные и военно-морские силы и системы ПВО. Если Литва будет создавать ядерную инфраструктуру на их фоне, для армии России возрастет значение разведки, контроля воздушного пространства, систем противовоздушной и противоракетной обороны, защиты пунктов управления и мобильных систем.

Как отмечает RT, региональная связка Североатлантического альянса Польша — Литва — Латвия — Эстония станет более выраженной. Варшава уже входит в систему ПРО НАТО, прибалтийские страны предоставляют аэродромы, радары, инфраструктуру для авиации блока. Для Москвы отмена Литвой запрета на оружие массового поражения станет фактором роста напряженности и повышения военно-стратегического значения республики.

Ранее литовский парламент одобрил поправку, подразумевающую отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия. Ее поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, пятеро воздержались.

