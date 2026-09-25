Машинист пострадал при повреждении поезда Москва-Тольятти

Электровоз и один вагон пассажирского поезда №66 Москва – Тольятти получили повреждения из-за внешнего вмешательства, предварительно, пострадал машинист. Об этом говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги.

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Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об инциденте на железной дороге на границе региона с Ульяновской областью и повреждении пассажирского поезда, пишет RT.

«Сегодня... в 06.03 (мск) в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка – Белашейка участка Новообразцовое – Инза... поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66», - указала Куйбышевская железная дорога.

Схода состава не произошло. По предварительной информации, получил травмы машинист, никто из пассажиров не пострадал. Движение на перегоне приостановили.

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ФОТО: РИА Новости
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