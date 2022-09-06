«Уже в 2023 году»: ВВП России вырастет за счет бывших украинских регионов
Высокие цены на энергоносители, программы господдержки и в хождение в состав России украинских регионов благоприятно скажется на ВВП в 2023 году, сказал экономист Александр Разуваев.
В 2023 году внутренний валовый продукт (ВВП) России будет расти. На это повлияют цены на нефть и газ, программы государственной поддержки, а также вхождение в состав РФ бывших украинских территорий, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в правительство России представлены три сценария о последствиях западных санкций. Все они предусматривают глубокую рецессию и снижение ВВП. Самый пессимистичный сценарий предусматривает падение ВВП в 2024 году на 11,9%, оптимистичный – на 1,3%. Разуваев не видит предпосылок для негативного развития экономики.
«Рецессии не жду, потому не знаю, откуда такие пессимистичные сценарии. В следующем году ВВП будет расти – это точно. Связано это с высокими ценами на энергоносители, различными государственными программами поддержки и снижением ключевой ставки Центробанка. На конец года, думаю, она будет 7%, а в 2023 году – 5-6%, потому мы преодолеем рецессию. Оживает фондовый рынок, индекс Мосбиржи вырастет от текущих уровней на 10-15% до конца года. Вырастет уверенность наших потребителей – в России 19 миллионов частных брокерских счетов. А если часть Украины с 2023 года – это Россия, то однозначно мы вырастем», - сказал Разуваев.
Bloomberg также отмечает, что по этому «закрытому» отчету, сильнее всего от санкций пострадают сельское хозяйство, авиация, машиностроение, фармацевтика, связь и информационные технологии, IT и металлургия. Связано это с санкциями. Собеседник «Радиоточка НСН» считает, что Россия уже частично научилась обходить ограничения за счет параллельного импорта, а также «серых схем».
«Думаю, что проблема с логистикой в следующем года будет решена. Помогает Азия – у них закупаем многое, есть еще «серые схемы», прежде всего с Казахстаном, сотрудничаем с Узбекистаном, Азербайджаном», - резюмировал Разуваев.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в эфире НСН обвинил Минэкономразвития в непрофессионализме, потому что инфляцию в стране можно остановить только запуском новых производств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым»
- Рябков: России объявлена тотальная гибридная война
- Вице-премьер Чернышенко: Россия проведет свои состязания в случае недопуска до Игр-2024
- ФСБ выявила в российских регионах 187 участников «Колумбайна» и МКУ
- Песков заявил, что Путин посетит Донбасс, «когда придет время»
- Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в газовом кризисе
- Песков: Разговора о мобилизации не будет на сессии с Путиным на ВЭФ
- В Минстрое заявили о низком спросе на жилье в регионах
- Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт «Мир»
- В ФМБА раскрыли результаты испытаний вакцина против оспы обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru