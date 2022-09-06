«Уже в 2023 году»: ВВП России вырастет за счет бывших украинских регионов

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в правительство России представлены три сценария о последствиях западных санкций. Все они предусматривают глубокую рецессию и снижение ВВП. Самый пессимистичный сценарий предусматривает падение ВВП в 2024 году на 11,9%, оптимистичный – на 1,3%. Разуваев не видит предпосылок для негативного развития экономики.

«Рецессии не жду, потому не знаю, откуда такие пессимистичные сценарии. В следующем году ВВП будет расти – это точно. Связано это с высокими ценами на энергоносители, различными государственными программами поддержки и снижением ключевой ставки Центробанка. На конец года, думаю, она будет 7%, а в 2023 году – 5-6%, потому мы преодолеем рецессию. Оживает фондовый рынок, индекс Мосбиржи вырастет от текущих уровней на 10-15% до конца года. Вырастет уверенность наших потребителей – в России 19 миллионов частных брокерских счетов. А если часть Украины с 2023 года – это Россия, то однозначно мы вырастем», - сказал Разуваев.