В Казахстане обнаружили тела всех 14 погибших во время учений военных

Поисковая операция в Каспийском море завершилась, все 14 погибших казахстанских военнослужащих найдены. Об этом рассказали в министерстве обороны республики.

Число погибших в Казахстане военных увеличилось до 12 человек

«Сегодня около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих», — отметило ведомство.

Ранее стало известно, что во время учений в Мангистауской области 17 человек унесло в Каспийское море. Как сообщали в минобороны, погибли 11 матросов срочной службы и старший лейтенант. После трагедии было возбуждено уголовное дело, в Казахстане объявили общенациональный траур 25 сентября, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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