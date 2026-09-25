В Казахстане обнаружили тела всех 14 погибших во время учений военных

С начала суток на подлете к Москве сбиты 23 БПЛА Схода пассажирского поезда Москва - Тольятти при инциденте в Ульяновской области не произошло Движение поездов было нарушено этим утром на центральном участке МЦД-2 и МЦД-4 Образовательные учреждения Москвы полностью подготовили к отопительному сезону Более 2,5 тысячи москвичей уже получили квартиры по реновации в районе Метрогородок «Старое» бабье лето придет в Москву на следующей неделе