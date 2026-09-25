В Казахстане обнаружили тела всех 14 погибших во время учений военных
Поисковая операция в Каспийском море завершилась, все 14 погибших казахстанских военнослужащих найдены. Об этом рассказали в министерстве обороны республики.
«Сегодня около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих», — отметило ведомство.
Ранее стало известно, что во время учений в Мангистауской области 17 человек унесло в Каспийское море. Как сообщали в минобороны, погибли 11 матросов срочной службы и старший лейтенант. После трагедии было возбуждено уголовное дело, в Казахстане объявили общенациональный траур 25 сентября, пишет Ura.ru.
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