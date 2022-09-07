«Не дают торговать»: Россия может покрыть европейские потери урожая зерна

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Эрдоганом ограничения вывоза зерна из Украины в Европу. Изначально соглашение предусматривало экспорт продовольствия в бедные и нуждающиеся страны, Путин охарактеризовал ситуацию как «очередной наглый обман» и «хамское надувательство». Также российский лидер назвал «хитро сделанной» ситуацию, когда против сельхозпродукции и удобрений из РФ де-факто сохраняются ограничения. Узун говорит, что вскоре начнутся проблемы не только с экспортом зерна, но и подсолнечного масла.

«Продуктовая сделка предусматривала снятие ограничения экспорта продовольствия, удобрений для России и Украины. Украина после заключения сделки пользуется этим и ее корабли проходят через Черное море, Босфор, Дарданеллы и доходят до нужных портов, где продают или покупают продовольствие. Такая же возможность не была предоставлена России. После заключения сделки не было никаких рейсов наших кораблей из-за санкций в отношении заходов в порты, страховки. Мы не можем вывезти продовольствие. Нам просто не дают нормально торговать», - сказал Узун.