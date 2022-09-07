«Не дают торговать»: Россия может покрыть европейские потери урожая зерна
Запрет на экспорт продовольствия из России формально снят, но существуют препоны, которые мешают свободной торговле, сказал НСН экономист Василий Узун.
Проблема, что делать с зерном – актуальная. Запрет на экспорт формально снят, но действуют запреты по заходу российских кораблей в порты. Вскоре такие же проблемы возникнут с растительным маслом, заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Эрдоганом ограничения вывоза зерна из Украины в Европу. Изначально соглашение предусматривало экспорт продовольствия в бедные и нуждающиеся страны, Путин охарактеризовал ситуацию как «очередной наглый обман» и «хамское надувательство». Также российский лидер назвал «хитро сделанной» ситуацию, когда против сельхозпродукции и удобрений из РФ де-факто сохраняются ограничения. Узун говорит, что вскоре начнутся проблемы не только с экспортом зерна, но и подсолнечного масла.
«Продуктовая сделка предусматривала снятие ограничения экспорта продовольствия, удобрений для России и Украины. Украина после заключения сделки пользуется этим и ее корабли проходят через Черное море, Босфор, Дарданеллы и доходят до нужных портов, где продают или покупают продовольствие. Такая же возможность не была предоставлена России. После заключения сделки не было никаких рейсов наших кораблей из-за санкций в отношении заходов в порты, страховки. Мы не можем вывезти продовольствие. Нам просто не дают нормально торговать», - сказал Узун.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что экспорт российского продовольствия снижается уже несколько месяцев.
«Урожай у нас больше, чем в 2021 году. Проблема, что делать с зерном – актуальная. Потом будет такая же ситуация с растительным маслом, другими продуктами. Несомненно, что мир ждет наше продовольствие. Мы основной поставщик пшеницы. Наши экспортеры ищут обходные пути. Но это всегда связано с затратами и удорожанием продукции, что скажется на бедных потребителях африканских и ближневосточных стран. Россия также может покрыть потери урожая зерна в Европе, которые произошли из-за сильной засухи. Важно сейчас не мешать распределить продовольствие по миру, чтобы у потребителей была возможность заплатить за него», - резюмировал Узун.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН заявил, что проблему с зерном придумали на Западе для отвлечения людей.
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