Аграрии терпят убытки из-за отказа Минсельхоза снизить пошлины на вывоз зерна

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что запрет захода судов в иностранные порты вторичен, а все упирается в стоимость зерна для внешнего рынка.

«Темпы отгрузки существенно ниже, чем в прошлом году. Потому что не покупают зерно, из-за того, что мы не можем предложить более дешевую цену. У бедных стран просто денег не хватает, а ресурсов навалом. Мы первые, кто испытывает критические излишки и давление на рынке. Что касается урожая, то его качество несколько хуже. Так всегда, когда большой урожай, то снижается качество. Питательные вещества раскладываются на большое количество. Выбрасывать, конечно, не придется, просто будет лежать до лучших времен.

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в эфире НСН сказал, что Россия могла бы покрыть европейские потери урожая зерна из-за засухи. Злочевский поставил это утверждение под сомнение.

«В Европе нет проблем, они же конкуренты. Даже когда у них идет снижение, то они все равно остаются экспортерами. Просто у них снизится экспортный потенциал, и мы можем заменить их поставки на внешние рынки.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что наша страна может выйти из «продуктовой сделки».

