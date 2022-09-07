Аграрии терпят убытки из-за отказа Минсельхоза снизить пошлины на вывоз зерна
Цены на зерно на внутреннем рынке опустились ниже себестоимости, и каждая проданная тонна продукции – это полученные убытки, сказал НСН агроэксперт Аркадий Злочевский.
Производители зерна работают в убыток, потому что цены на внутреннем рынке опустились ниже себестоимости. В свою очередь Минсельхоз отказывается снижать пошлины на вывоз зерна, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Эрдоганом ограничения вывоза зерна из Украины в Европу. Изначально соглашение предусматривало экспорт продовольствия в бедные и нуждающиеся страны. Также российский лидер назвал «хитро сделанной» ситуацию, когда против сельхозпродукции и удобрений из РФ де-факто сохраняются ограничения. Злочевский отмечает, что проблемы с экспортом российского зерна связаны с высокими пошлинами, которые Минсельхоз отказывается отменять.
«Зерна много, но продавать его не можем. Главная причина – пошлины, которые установлены на вывоз. Минсельхоз отказывается обсуждать их снижение, хотя мы давно говорим об этой необходимости. Настроения в отрасли плохие. Аграрии работают в убыток, цены внутреннего рынка опустились ниже себестоимости. Каждая тонна проданного зерна – это полученные убытки», - сказал Злочевский.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что запрет захода судов в иностранные порты вторичен, а все упирается в стоимость зерна для внешнего рынка.
«Темпы отгрузки существенно ниже, чем в прошлом году. Потому что не покупают зерно, из-за того, что мы не можем предложить более дешевую цену. У бедных стран просто денег не хватает, а ресурсов навалом. Мы первые, кто испытывает критические излишки и давление на рынке. Что касается урожая, то его качество несколько хуже. Так всегда, когда большой урожай, то снижается качество. Питательные вещества раскладываются на большое количество. Выбрасывать, конечно, не придется, просто будет лежать до лучших времен.
Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в эфире НСН сказал, что Россия могла бы покрыть европейские потери урожая зерна из-за засухи. Злочевский поставил это утверждение под сомнение.
«В Европе нет проблем, они же конкуренты. Даже когда у них идет снижение, то они все равно остаются экспортерами. Просто у них снизится экспортный потенциал, и мы можем заменить их поставки на внешние рынки.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что наша страна может выйти из «продуктовой сделки».
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