«Таких называют убийцей и предателем»: Президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, раскрывшего данные о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи. Об этом политик сообщил в соцсети Х.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев передаст южнокорейской стороне двух пленных военных КНДР, напоминает Ura.ru.

В РФ предрекли снижение поддержки Зеленского из-за его поведения при Уиткоффе

Как отметил Ли Чжэ Мен, тема «репатриации северокорейских пленных» деликатна и имеет серьезные последствия для обстановки на Корейском полуострове.

«Тем, кто поспешил бы растрезвонить всему миру о репатриации — устраивая пляски и празднества, чтобы приписать успех себе... решение нашего правительства сохранить этот вопрос в тайне, вероятно, кажется непонятным», — подчеркнул политик.

По его словам, подобный опрометчивый и жестокий подход неприемлем, поскольку Сеул, взвесив возможные проблемы, решил, что правильным шагом будет сохранение конфиденциальности.

«Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни, национальные интересы и безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», — высказался южнокорейский президент.

Ли Чжэ Мен добавил, что случившееся вызывает глубокое сожаление.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКНДРЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры