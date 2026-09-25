«Таких называют убийцей и предателем»: Президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского

Как отметил Ли Чжэ Мен, тема «репатриации северокорейских пленных» деликатна и имеет серьезные последствия для обстановки на Корейском полуострове.

«Тем, кто поспешил бы растрезвонить всему миру о репатриации — устраивая пляски и празднества, чтобы приписать успех себе... решение нашего правительства сохранить этот вопрос в тайне, вероятно, кажется непонятным», — подчеркнул политик.

По его словам, подобный опрометчивый и жестокий подход неприемлем, поскольку Сеул, взвесив возможные проблемы, решил, что правильным шагом будет сохранение конфиденциальности.

«Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни, национальные интересы и безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», — высказался южнокорейский президент.

Ли Чжэ Мен добавил, что случившееся вызывает глубокое сожаление.

