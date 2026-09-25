«Таких называют убийцей и предателем»: Президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского
Президент Южной Кореи Ли Чже Мен раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, раскрывшего данные о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи. Об этом политик сообщил в соцсети Х.
Ранее Зеленский заявлял, что Киев передаст южнокорейской стороне двух пленных военных КНДР, напоминает Ura.ru.
Как отметил Ли Чжэ Мен, тема «репатриации северокорейских пленных» деликатна и имеет серьезные последствия для обстановки на Корейском полуострове.
«Тем, кто поспешил бы растрезвонить всему миру о репатриации — устраивая пляски и празднества, чтобы приписать успех себе... решение нашего правительства сохранить этот вопрос в тайне, вероятно, кажется непонятным», — подчеркнул политик.
По его словам, подобный опрометчивый и жестокий подход неприемлем, поскольку Сеул, взвесив возможные проблемы, решил, что правильным шагом будет сохранение конфиденциальности.
«Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни, национальные интересы и безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», — высказался южнокорейский президент.
Ли Чжэ Мен добавил, что случившееся вызывает глубокое сожаление.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дипломатия панд и торговых войн: Пекин ждет ослабления Трампа после выборов
- Зарубежные хакеры пытались сорвать ДЭГ на выборах в Госдуму
- «Боярский прав»: Крок раскритиковал режиссеров за подход «Я так вижу»
- «Спасти или выгнать»: Милонов призвал по-христиански отнестись к Канье Уэсту
- Три человека погибли при атаке ВСУ на гумконвой из Омской области в зоне СВО
- В Казахстане обнаружили тела всех 14 погибших во время учений военных
- Число пострадавших после атаки на Воронеж выросло до 13
- «Осада людоедов!»: Россияне не могут спастись от медведей-убийц
- «Таких называют убийцей и предателем»: Президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского
- Стубб «умолял» Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по России