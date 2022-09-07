«Будут вить веревки»: Аналитик назвал последствия, если РФ согласится с потолком цен на газ
Европейцы предлагают не только разорвать контракт, но и разрушить рынок, сказал НСН эксперт Игорь Юшков.
России невыгодно поддаваться на условия Европы о потолке цен на газ, потому что они начнут их снижать, а затем захотят покупать энергоресурсы по себестоимости, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме пригрозил странам Запада не поставлять «ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут» в том случае, если они примут противоречащие условиям контрактов политические решения по «потолку цен» на энергоносители. Юшков считает, что как только Россия пойдет на такие условия, то из нее начнут вить веревки.
«Европейцы пытаются прощупать почву и хотят за счет России решить свои проблемы. Они не говорят своим гражданам, что Россия не будет продавать газ по таким ценам, а ждут реакции. В частности, возникнут ли у населения вопросы: станет ли меньше газа, какие будут цены? Потолок цен – путь к дефициту. Газпром будет указывать на то, что у них есть формула расчета цены, прописанная в контракте, и если они посчитают, что им не заплатили по ней, то следующую партию газа не пришлет, что приведет к прекращению поставок. Европейцы предлагают не только разорвать контракт, но и разрушить рынок, который они сами выстраивали. Сначала они говорили, что справедливая цена на газ та, которая сложилась на рынке. Как только его стоимость стала высокой, то начали говорить, что справедливой ценой нужно считать ту, которую они выдумали сами», - сказал Юшков.
Собеседник «Радиоточка НСН» считает, что России не следует соглашаться на условия, обсуждаемые европейскими странами. Все это, по его словам, приведет к тому, что страны ЕС начнут вить веревки из России.
«Твердость позиции российской стороны заключается в том, что нам даже предпринимать ничего не надо, просто нужно исполнять условия контракта. Заплатили меньше? Переводим клиента на предоплату, либо сначала деньги, а потом газ. Но они не повезут деньги, значит и газа не будет. С политической точки зрения поддаваться на подобные вещи тоже не надо. Если согласимся на потолок цен, то они начнут ее снижать, а потом захотят по себестоимости покупать. Это похоже на то, что нам предлагают в нефтяной отрасли – потолок цены должен быть на уровне себестоимости, чтобы у России хватало денег на добычу, но не получала денег в бюджет. Нельзя поддаваться на это давление, иначе будут вить веревки», - резюмировал Юшков.
Ранее Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что США невыгодно выступать с инициативой по установлению потолка цены на российскую нефть.
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