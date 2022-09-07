«Будут вить веревки»: Аналитик назвал последствия, если РФ согласится с потолком цен на газ

Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме пригрозил странам Запада не поставлять «ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут» в том случае, если они примут противоречащие условиям контрактов политические решения по «потолку цен» на энергоносители. Юшков считает, что как только Россия пойдет на такие условия, то из нее начнут вить веревки.

«Европейцы пытаются прощупать почву и хотят за счет России решить свои проблемы. Они не говорят своим гражданам, что Россия не будет продавать газ по таким ценам, а ждут реакции. В частности, возникнут ли у населения вопросы: станет ли меньше газа, какие будут цены? Потолок цен – путь к дефициту. Газпром будет указывать на то, что у них есть формула расчета цены, прописанная в контракте, и если они посчитают, что им не заплатили по ней, то следующую партию газа не пришлет, что приведет к прекращению поставок. Европейцы предлагают не только разорвать контракт, но и разрушить рынок, который они сами выстраивали. Сначала они говорили, что справедливая цена на газ та, которая сложилась на рынке. Как только его стоимость стала высокой, то начали говорить, что справедливой ценой нужно считать ту, которую они выдумали сами», - сказал Юшков.