«Грозило 35 лет»: Сафронов сможет подать на УДО только в 2036 году

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскомсоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима по делу о госизмене. Гособвинение запрашивало для него 24 года колонии. По словам адвоката, перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить срок до 12 лет лишения свободы, но журналист отказался. Трунов считает, что если вина Сафронова была доказана, то он легко отделался.

«Сафронова обвиняли по 275 статье УК РФ «Государственная измена», которая предполагает срок лишения свободы от 12 до 20 лет, но у него было два эпизода. В таком случае суд определяет окончательной срок путем частичного или полного сложения наказания. К счастью, в его случае, получилось частичное сложение и 22 года колонии строго режима, потому что при полном сложении наказания срок составил бы 35 лет. Подать ходатайство на УДО Сафронов сможет после отбытия 2/3 срока – это 14 с половиной лет. При половине отбытия срока Сафронов может поменять режим колонии со строгого на общий», - сказал Трунов.