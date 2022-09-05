«Грозило 35 лет»: Сафронов сможет подать на УДО только в 2036 году
Обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении Иван Сафронов сможет еще не скоро, объяснил НСН доктор юридических наук Игорь Трунов.
Сафронов мог получить 35 лет колонии, если бы суд полностью сложил наказания по совокупности преступлений. Через 14 с половиной лет он сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО), заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскомсоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима по делу о госизмене. Гособвинение запрашивало для него 24 года колонии. По словам адвоката, перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить срок до 12 лет лишения свободы, но журналист отказался. Трунов считает, что если вина Сафронова была доказана, то он легко отделался.
«Сафронова обвиняли по 275 статье УК РФ «Государственная измена», которая предполагает срок лишения свободы от 12 до 20 лет, но у него было два эпизода. В таком случае суд определяет окончательной срок путем частичного или полного сложения наказания. К счастью, в его случае, получилось частичное сложение и 22 года колонии строго режима, потому что при полном сложении наказания срок составил бы 35 лет. Подать ходатайство на УДО Сафронов сможет после отбытия 2/3 срока – это 14 с половиной лет. При половине отбытия срока Сафронов может поменять режим колонии со строгого на общий», - сказал Трунов.
Собеседник «Радиоточка НСН» отметил, что проблема уголовных дел о государственной измене заключается в засекреченных материалах.
«Мы не знаем, насколько объективно и обосновано обвинение. Для нас абсолютная тайна, что там внутри этого дела. Если он виновен, то легко отделался. Если доказательства слабые, то у защиты есть определенные шансы. Как правило, апелляция и кассация снижает срок, но не сильно, где-то на полгода. Такого рода уголовные дела – редкость. Практики, как по карманным или квартирным кражам, нет. За 14 лет, когда наступит право подать на УДО, много воды утечет», - резюмировал Трунов.
Следствие настаивало на то, что Иван Сафронов передавал секретные сведения чешской и немецкой разведке. Журналист и советник главы «Роскосмоса» находится под арестом с июля 2020 года. Вину Сафронов не признал, он связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. Ранее сообщалось, что в феврале Иван Сафронов на суде попросил ноутбук и три часа, чтобы доказать свою невиновность. Он утверждает, что сведения, которые обвинение называет секретными и в передаче которых его обвиняют, есть в открытом доступе в интернете.
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