Над Россией уничтожили 592 украинских дрона

В период с 20.00 мск 24 сентября до 08.00 25 сентября дежурные силы ПВО ликвидировали 592 дронов ВСУ.

Беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областях, над Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областями. Также БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском и Пермском краях, Удмуртии, Татарстане и Крыму. Кроме того, дроны уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в Воронежской области сбили 88 украинских БПЛА, при атаке пострадали четыре человека, пишет Ura.ru.

