Над Россией уничтожили 592 украинских дрона
Почти 600 украинских беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили минувшей ночью над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
В период с 20.00 мск 24 сентября до 08.00 25 сентября дежурные силы ПВО ликвидировали 592 дронов ВСУ.
Беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областях, над Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областями. Также БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском и Пермском краях, Удмуртии, Татарстане и Крыму. Кроме того, дроны уничтожили над акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что в Воронежской области сбили 88 украинских БПЛА, при атаке пострадали четыре человека, пишет Ura.ru.
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