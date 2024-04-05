Трамп: Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов

Глава США Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов, сообщил радиоведущему Хью Хьюитту экс-президент Дональд Трамп.

Трамп призвал Байдена пройти тест на умственные способности

Он заявил, что смотрел выступление американского лидера «О состоянии союза», указав, что Байден «был заряжен с самого начала, а к концу угас». «Что-то происходит», — сказал Трамп. Он считает, что Байдена необходимо протестировать на наркотики.

«…Большую часть времени он выглядит так, будто сейчас заснет, а потом внезапно выходит и не очень хорошо выступает», — подчеркнул политик.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Байден не осознает происходящее вокруг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДональд ТрампДжо Байден

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