Трамп: Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов
Глава США Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов, сообщил радиоведущему Хью Хьюитту экс-президент Дональд Трамп.
Он заявил, что смотрел выступление американского лидера «О состоянии союза», указав, что Байден «был заряжен с самого начала, а к концу угас». «Что-то происходит», — сказал Трамп. Он считает, что Байдена необходимо протестировать на наркотики.
«…Большую часть времени он выглядит так, будто сейчас заснет, а потом внезапно выходит и не очень хорошо выступает», — подчеркнул политик.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Байден не осознает происходящее вокруг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru