СМИ: 40% американцев считают, что Байден может не дожить до конца второго срока

Многие американцы обеспокоены возрастом президента. Кроме того, многие в стране всерьез обеспокоены когнитивными способностями 81-летнего лидера и их ухудшением.

На этом фоне многие граждане США считают предпочтительной кандидатуру экс-президента Дональда Трампа, хотя у них имеются «сомнения» по поводу и его возраста. Однако они больше верят в его способность добиться цели.

Ранее Трамп заявил, что Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

