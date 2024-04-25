СМИ: 40% американцев считают, что Байден может не дожить до конца второго срока

Около 40% граждан США считают, что глава государства Джо Байден в случае переизбрания не доживет до конца своего второго срока, сообщает The Sun.

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Многие американцы обеспокоены возрастом президента. Кроме того, многие в стране всерьез обеспокоены когнитивными способностями 81-летнего лидера и их ухудшением.

На этом фоне многие граждане США считают предпочтительной кандидатуру экс-президента Дональда Трампа, хотя у них имеются «сомнения» по поводу и его возраста. Однако они больше верят в его способность добиться цели.

Ранее Трамп заявил, что Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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