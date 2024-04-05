Илон Маск упрекнул Вашингтон в поддержке Киева на фоне проблем на границе США

Вашингтон уделяет больше внимания ситуации на Украине, чем защите американской границы на фоне наплыва мигрантов, заявил американский бизнесмен Илон Маск в своих соцсетях.

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«Столько внимания к границам Украины, как будто границы США не существует», — написал он.

Так он прокомментировал позицию журналиста Такера Карлсона о том, что конгресс США продолжает помогать Украине, не имея точных данных о погибших военнослужащих финансируемой армии.

Ранее Маск также заявлял, что президент США Джо Байден не осознает происходящее вокруг и не несет ответственности за свои поступки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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