Илон Маск упрекнул Вашингтон в поддержке Киева на фоне проблем на границе США
Вашингтон уделяет больше внимания ситуации на Украине, чем защите американской границы на фоне наплыва мигрантов, заявил американский бизнесмен Илон Маск в своих соцсетях.
«Столько внимания к границам Украины, как будто границы США не существует», — написал он.
Так он прокомментировал позицию журналиста Такера Карлсона о том, что конгресс США продолжает помогать Украине, не имея точных данных о погибших военнослужащих финансируемой армии.
Ранее Маск также заявлял, что президент США Джо Байден не осознает происходящее вокруг и не несет ответственности за свои поступки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru