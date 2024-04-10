Трамп обвинил Байдена в потере контроля над инфляцией в США

Президент США Джо Байден утратил контроль над экономической ситуацией в стране, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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«Байден полностью потерял контроль над инфляцией, она вновь вернулась к неистовому уровню», - заявил политик в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.

По данным Министерства труда США, в марте инфляция выросла до 3,5% в годовом выражении. В феврале показатель составлял 3,2%.

Ранее бизнесмен Илон Маск высказал мнение, что Байден не осознает происходящее вокруг и не несет ответственности за свои поступки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИнфляцияСШАДжо БайденДональд Трамп

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