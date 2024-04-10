Трамп обвинил Байдена в потере контроля над инфляцией в США

«Байден полностью потерял контроль над инфляцией, она вновь вернулась к неистовому уровню», - заявил политик в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.

По данным Министерства труда США, в марте инфляция выросла до 3,5% в годовом выражении. В феврале показатель составлял 3,2%.

Ранее бизнесмен Илон Маск высказал мнение, что Байден не осознает происходящее вокруг и не несет ответственности за свои поступки, передает «Радиоточка НСН».

